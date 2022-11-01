В автобусах Можги перестают действовать проездные

Оплатить проезд нельзя будет и транспортной картой Фото: Архив КП

С 1 ноября на автобусных маршрутах в Можге, которые обслуживает АО «ИПОПАТ», перестают действовать проездные билеты. Об этом сообщает пресс-служба пассажирского предприятия.

Также нельзя будет расплатиться транспортными картами, пополненными по тарифам: гражданский, студенческий и школьный. Вернуть деньги можно будет в отделении Почты России или в филиале «ИПОПАТ» в Можге.

Напоминаем, что ранее администрация Можги сообщила о том, что с 31 января 2023 года АО «ИПОПАТ» перестанет обслуживать регулярные автобусные маршруты в городе.

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