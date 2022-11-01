27 миллионов рублей получат семьи пострадавших и погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске

Распоряжение подписал Председатель Правительства России Фото: Мария Бакланова

Удмуртия получит 27 миллионов рублей из федерального бюджета на единовременную выплату семьям пострадавших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства страны Михаил Владимирович

Семьям погибших выделят по 1 миллиону рублей на каждого умершего. Получившим тяжкий или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий вред – 200 тысяч рублей на человека.

«Это дополнительная мера поддержки со стороны Федерации. Семьи получат эти средства до конца ноября», - пояснил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напоминаем, что ранее семьи пострадавших уже получили единовременные выплаты от республики в размере 1 миллиона рублей.

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