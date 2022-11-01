Зоопарк Ижевска сообщил об изменениях в режиме работы

Кассы завершают свою работу за час до закрытия зоопарка
Фото: Сергей Грачёв
С 1 ноября режим работы зоопарка сократится на 1 час. Как объяснило учреждение на своей странице в «ВКонтакте», причиной является уменьшение светового дня.
Теперь зоопарк работает с 9:00 до 16:00. Кассы закрываются на час раньше – в 15:00. По выходным учреждение будет работать с 12:00 до 14:00.
Павильон «Страна обезьян» будет работать в таком же режиме. Показательные кормление моржей и морских котиков проводят каждый день (кроме понедельника): моржи - 11:00 и 14:00, морские котики - 11:15, 14:15.
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