Жителя Удмуртии отправили в колонию за неуплату по алиментам

Мужчину лишили свободы на 4 месяца Фото: Архив КП

В Воткинске осудили 36-летнего местного жителя за неуплату алиментов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

С января по май этого года мужчина не работал и не предпринимал никаких мер к трудоустройству. При этом ему уже было назначено административное наказание за неуплату средств на содержание дочери. Общая задолженность по выплатам составила более 1 миллиона рублей.

Суд решил отправить подсудимого в исправительную колонию общего режима на 4 месяца.

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