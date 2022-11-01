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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:15

Жителя Удмуртии отправили в колонию за неуплату по алиментам

Задолженность превысила 1 миллион рублей
Софья Кель
Мужчину лишили свободы на 4 месяца

Мужчину лишили свободы на 4 месяца

Фото: Архив КП

В Воткинске осудили 36-летнего местного жителя за неуплату алиментов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

С января по май этого года мужчина не работал и не предпринимал никаких мер к трудоустройству. При этом ему уже было назначено административное наказание за неуплату средств на содержание дочери. Общая задолженность по выплатам составила более 1 миллиона рублей.

Суд решил отправить подсудимого в исправительную колонию общего режима на 4 месяца.

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