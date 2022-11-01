Гороскоп на 2 ноября: Тельцы обретут гармонию помогая другим, а Раки в встречах с любимыми

Гороскоп для всех знаков зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

Овен

Трудовые будни принесут в вашу жизнь спокойствие. Сосредоточьтесь. Делая свою работу хорошо, вас заметят и вознаградят.

Телец

Если что-то вас волнует и заставляет нервничать, не молчите. Проникнетесь любовью и состраданием к близким. Не стойте в стороне и помогайте. Так вы найдете гармонию внутри себя.

Близнецы

Энергия жизни наполнит вас. Настало хорошее время для кардинальных перемен в семье и карьере. Верьте в себя.

Рак

Любовь, в которой вы так нуждаетесь, уже рядом с вами. Откройтесь сердцем и сделайте шаг навстречу друзьям. Вас поддержат. А любимый человек обратит внимание.

Лев

Сложившиеся обстоятельства могут привести к неожиданному результату. Рискните довериться судьбе. Сейчас удача на вашей стороне.

Дева

Обратите внимание на состояние здоровья. В последние дни вы могли ощущать нарастающую усталость, которая могла сказаться на вас. Стоит подумать о небольшом отдыхе, чтобы расслабиться.

Весы

Откажитесь от навязанных вам соревнований и споров. Обратите внимание на более важные вещи. Семья и друзья помогут вам насладиться красотой окружающего мира и найти удачу в мелочах.

Скорпион

Из ситуации, которая вас окружает, стоит вынести ценный урок и хорошенько его запомнить. Даже если удача отвернулась от вас, не отчаивайтесь. Сделайте перерыв и восстановите силы. Рядом есть союзники, которые помогут начать все сначала.

Стрелец

Детали, из которых вы собираете картину идеальной жизни, могут показаться малозначительными и даже скучными. Но это только на первый взгляд. Мир удивителен. Посмотрите на ситуацию в целом. Все идет как надо.

Козерог

Ваша уверенность настроит на рабочий лад окружающих. Сегодня отличный день для совершения сделок. Но если вы желаете большего, придется побороться. Наберитесь храбрости и терпения.

Водолей

Легкость в сердце и игривость помогут справиться с нависшими печалями и трудностями. Старайтесь не обращать на них внимание. Живя душой, вы сможете выйти из черного круга к светлому будущему.

Рыбы

Наполненная событиями жизнь может превратиться в скучную рутину. Успокойтесь. Мир меняется. Отстаивая свою точку зрения, вы получите заряд энергии и почувствуете себя сильней.

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