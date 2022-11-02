В Удмуртии за сутки выявили 116 новых случаев COVID-19

Умерли две женщины
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Удмуртии за минувшие сутки выявили 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 11 детей до 18 лет и 57 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В ковид-стационары госпитализировали 27 жителей региона.
401 человек выздоровел. Их выписали.
109 пациентов в ковид-стационарах находятся в состоянии средней тяжести, 15 - в тяжелом, из них 4 на ИВЛ.
Умерли две женщины. Им было 72 и 92 года.
Вакцинировались 706 048 жителей региона, 565 211 из них получили второй компонент. 257 610 человек прошли ревакцинацию.
В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 223 065 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 216 542 человек выздоровели. 4 132 летальных случаев, из них 3 932 - с подтвержденным диагнозом.
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