Работники «Ижстали» – среди лучших передовиков Удмуртии

Фото: ПАО «Ижсталь»

Бригада плавильного участка литейного цеха завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») занесена на доску почета Удмуртской Республики. Ее костяк составляют мастера своего дела, многие из которых проработали на «Ижстали» не один десяток лет.

Бригада производит изделия из стального и чугунного литья, осуществляет заливку всех видов литейных форм. Члены бригады – профессионалы высокого уровня, каждый освоил по две смежные профессии. Взаимозаменяемость и неукоснительное соблюдение производственной дисциплины помогают коллективу добиваться высоких показателей.

Бригада освоила новую технологии изготовления литейных форм, которая обеспечивает высокую прочности моделей и качество поверхности отливок, производство литых изделий для предприятий горнодобывающей промышленности. В послужном списке бригады – участие в создании Сквера металлургов, скульптур «Елизавета I», «Граф Шувалов», «Кузнец», «Кафтанщик», которые украшают площадь перед зданием заводоуправления ПАО «Ижсталь».

«Эта бригада литейного цеха – сплав опыта и профессионализма. Такие коллективы способны решать производственные задачи любой сложности», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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