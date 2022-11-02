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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 8:00

В Удмуртии мужчина зарезал продавщицу за отказ продать алкоголь

Он ударил ее ножом почти 30 раз
Софья Кель
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Константин ИВШИН

В удмуртской деревне Адам 27-летний местный житель убил продавщицу в одном из продуктовых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пьяный мужчина зашел в магазин и поссорился с продавщицей из-за отказа продать обвиняемому алкоголь. Разозлившись, он прошел за прилавок и 28 раз ударил женщину ножом, который приготовил заранее. Потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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