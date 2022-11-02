В Удмуртии мужчина зарезал продавщицу за отказ продать алкоголь

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Константин ИВШИН

В удмуртской деревне Адам 27-летний местный житель убил продавщицу в одном из продуктовых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пьяный мужчина зашел в магазин и поссорился с продавщицей из-за отказа продать обвиняемому алкоголь. Разозлившись, он прошел за прилавок и 28 раз ударил женщину ножом, который приготовил заранее. Потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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