Каждый пятый клиент Волго-Вятского банка Сбербанка* пользуется SberPay

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За неполный год количество транзакций через SberPay увеличилось более, чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году, и сейчас составляет более 400 тысяч оплат в месяц. Каждый пятый клиент уже платит через SberPay. Лидерами по количеству операций за период с января по сентябрь 2022 г. стали Нижегородская область, Пермский край и Республика Марий Эл.

Напомним, что в семейство SberPay входят три сервиса бесконтактной оплаты: онлайн-оплата в интернет-магазинах, оплата телефоном «Плати QR» и биометрическая система «Оплата одним взглядом».

В рамках традиционного «Зеленого дня» от Сбера за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября 2022 года и оплаченные при помощи SberPay, у десяти клиентов СберСпасибо будет шанс выиграть по 100 тысяч бонусов. А 11 и 12 ноября будет разыграно 3 приза по 1 миллиону бонусов.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«SberPay соответствует основным критериям, предъявляемым компанией к собственным продуктам и услугам – удобство использования, безопасность и экономия времени и средств клиента. Приятным бонусом от оплаты покупок через SberPay станет возможность выиграть 1 000 000 бонусов «СберСпасибо» в рамках нашей ежегодной акции «Зеленый день».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.