Сбер выпустил новые смарт-телевизоры на базе российской операционной системы

Фото: Амир Закиров

В компании анонсировали выход новых продуктов – смарт-телевизоров Sber двух моделей с диагональю 32 и 43 дюйма. Они работают на отечественной открытой операционной системе Салют ТВ, поэтому пользователям доступны не только эфирные каналы, но и онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения. Искать контент и управлять воспроизведением удобно голосом через виртуальных ассистентов Салют.

Новинки работают с предустановленными приложениями. Из «коробки» новым пользователям доступны различные телеканалы, шесть онлайн-кинотеатров и другие сервисы. Установить дополнительный софт можно из встроенного каталога приложений или из APK-файлов. Фирменная ОС также позволяет слушать музыку, запускать игры, управлять умным домом и поручать дела виртуальным ассистентам.