Гороскоп на 3 ноября: Львы ринутся навстречу любовным приключениям, Стрельцы снимут розовые очки, а Рыбы окунутся в сплетни

Что приготовили звезды для ижевчан Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в ближайшие сутки.

ОВЕН

В ваших делах сердечных наметился заметный прогресс. Самое время сделать следующий шаг в отношениях. Если же вы давно идете по жизни рука об руку со своей второй половинкой, то ваш союз готов заиграть новыми красками.

ТЕЛЕЦ

Вас будут преследовать какие-то досадные мелочи. Не поддавайтесь, бывает гораздо хуже, а это – просто небольшое испытание для вашей нервной системы. Возможно, это знак, что у кого-то из вашего окружения сейчас более серьезные проблемы, и он нуждается в вашей помощи.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вы окажетесь перед трудным выбором. Схитрить и поймать сразу двух зайцев не получится. И хотя обычно советуют выбирать сердцем, в вашем случае лучше включить логику и холодный расчет.

РАК

Помните, безвыходных положений не бывает. Даже если вам кажется, что вы попали в подобное, решение проблемы есть и, возможно, оно на поверхности. Если самостоятельно справиться на получается, позовите на помощь Тельцов или посоветуйтесь с Близнецами.

ЛЕВ

День благоприятен для любви и любовных экспериментов. Пользуйтесь моментом. Ваша вторая половинка сегодня будет готова поддержать любые романтические приключения, а может, и сама проявит необычную инициативу.

ДЕВА

Сегодня вам придется скрывать свое настоящее мнение и говорить не то, что думаете. Это будет связано с работой и вашим благополучием. Возможно, это изрядно подпортит ваше настроение, но подобные ситуации иногда следует принять и вытерпеть.

ВЕСЫ

Вы окажетесь в центре внимания и услышите много комплиментов в свой адрес. Однако совершенно не в той области, в которой ожидали. Оказывается, у вас есть таланты, о которых вы сами не подозревали. А вот то, чем вы сами гордитесь, увы, рискует остаться незамеченным.

СКОРПИОН

Пора заняться своим здоровьем, причем не только физическим. В последнее время вы часто подвергаетесь стрессам, возможно, стали плохо спать или страдать от ночных кошмаров. Вам пора пересмотреть свой график и начать прием витаминов.

СТРЕЛЕЦ

Вам пора снять розовые очки – они мешают разглядеть некую проблему. Возможно, вы относитесь к некоторым людям гораздо лучше, чем они такого заслуживают. Не нужно потакать тем, кто пытается выехать за ваш счет.

КОЗЕРОГ

Вы получите крайне неожиданный, а потому вдвойне приятный сюрприз. И долго будете гадать, кто же автор этого сюрприза. А когда узнаете, удивитесь еще больше. Не исключено, что вы поменяете к этому человеку отношение.

ВОДОЛЕЙ

Вам следует быть внимательными к мелочам. Это позволит вовремя заметить некую проблему и предотвратить, возможно, довольно серьезные неприятности. Только не нужно по итогу щеголять формулировкой «я же говорил». Все и так запомнят, что вы говорили.

РЫБЫ

Сегодня вы услышите какие-то сплетни. Постарайтесь на них не реагировать и уж тем более не передавать дальше. Но обязательно сделайте для себя выводы относительно тех людей, которые сплетничают, и тех людей, о которых сплетничают.

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