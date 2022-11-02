В Ижевске скончалась бывший декан Исторического факультета УдГУ Надежда Старкова

Фото: Надежда Старкова в «ВКонтакте» @id8710418

2 ноября ушла из жизни экс-декан исторического факультета, бывший директор Института истории и социологии УдГУ, почетный работник высшего профессионального образования России Надежда Старкова. Как сообщают ее коллеги, женщина скончалась после продолжительной болезни.

СПРАВКА

Родилась в 1961 году в Ижевске. Окончила школу №20 в Набережных Челнах. Сразу после окончания Истфака УдГУ в 1978 году приступила к работе в стенах университета. Почти 40 лет она преподавала на историческом факультете, специализируясь истории Древней Греции и Спарты.

1987 - поступила в заочную аспирантуру по всеобщей истории на историческом факультете Горьковского государственного пединститута.

С 1997 по 2007 годы была замдекана Истфака по учебной работе.

С 2007 по 2015 годы — декан исторического факультета.

С 2015 по 2022 годы — директор Института истории и социологии УдГУ.

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