У жителей Удмуртии будет два дня, чтобы застраховаться со скидкой

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Только в дни традиционной ежегодной акции Зелёный день 11 и 12 ноября, жителям Удмуртии будет доступно оформление страховых полисов по цене значительно ниже обычной. Помимо этого, жители региона смогут поучаствовать в розыгрыше призов от компании. Об этом сообщают в пресс-службе компании «СберСтрахование».

Специальное предложение распространяется на программы страхования дома, средств на счетах, защиты от травм, укуса клеща, полисы для путешественников и КАСКО.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие.