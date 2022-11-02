Кредитная карта. Как правильно выбрать «запасной кошелек»?

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У многих их нас случались ситуации, когда нужно немного денег до зарплаты или не хватает средств на срочную покупку, а брать взаймы или потребительский кредит не хочется? В таких случаях может выручить кредитная карта, это возможность на время взять деньги у банка, а затем вернуть.

Сегодня финансовый рынок предлагает огромное количество самых разных кредитных карт и условий.

Давайте разберемся, на что обязательно нужно обратить внимание при выборе.

Льготный период

Льготный период - это период, в который банку можно не платить проценты. Как правило, действует льготный период только на безналичные оплаты покупок. На переводы и снятие наличных чаще всего начисляются проценты.

У всех банков льготный период отличается. Так, на сегодняшний день минимальный срок льготного периода составляет 90 дней. Самый длинный период составляет 4 месяца или 120 дней, и он позволяет держателю кредитной карты осуществлять крупные покупки под будущие доходы.

И это очень удобно.

Стоимость карты

Стоимость обслуживания карты - это второй после льготного периода фактор по важности при выборе кредитки. Сюда входит не только сама стоимость обслуживания, но и цена SMS и Push уведомлений. Цены бывают разными: в среднем от 700 до 1500 рублей в год, но есть и карты с бесплатным обслуживанием.

Процентная ставка

За пользование кредитной картой, как и по классическому кредиту, начисляются проценты. Но есть возможность эти проценты не платить: достаточно возвращать банку деньги в течение беспроцентного периода. А вот после того, как этот бесплатный срок заканчивается, начинают начисляться проценты. Конечно, чем меньше ставка - тем лучше. Смотрите, чтобы условия по процентам у вашего банка были максимально прозрачными.

Reward-программы

Rewards программы - это система вознаграждений, при которой держатели кредитки получают дополнительные привилегии. Данная программа являются не обязательной по тем картам, которые имеют длительный льготный период. По результатам исследования аналитической и консалтинговой компании Frank RG, сегодня на рынке России, кредитные карты некоторых банков - одни из немногих, которые имеют подключенную программу лояльности при длительном льготном периоде.

Кредитный лимит

Кредитный лимит - это сумма, которую выделяет банк на кредитную карту. И она является возобновляемой. Что это значит? Когда вы вернете долг, можно будет снова пользоваться деньгами в рамках выделенного лимита. Лимиты у разных. Главное, подобрать тот уровень трат, который будет для вас комфортным.

График платежей

График платежей - это расписание платежей по кредиту. Именно по расписанию необходимо оплачивать банку определённую сумму в определенную дату, во избежание начисления процентов. Привязка платежного периода может быть к календарному месяцу- это намного для клиентов, так как позволяет долгосрочно планировать свою финансовую активность. Вы будите помнить точную дату платежа.

Получение карты

Получение карты - это удобство её оформления и получения. Варианты тут разные. Например, можно обратиться в отделение банка или воспользоваться дистанционными сервисами. И здесь каждый выбирает для себя удобный вариант.

Уникальные «фишки» карты

Здорово, когда помимо функции «запасного кошелька» кредитная карта имеет дополнительные «фишки». Например, программы лояльности. Что это такое? Программа лояльности - это способ вернуть часть из потраченных средств. Поэтому, выбирая для себя кредитную карту, изучите бонусные программы, которые предлагает банк, и оцените, полезно вам это предложение или нет. Например, если у вас нет машины, вряд ли вам понадобится скидка на услуги АЗС. Зато если вы часто летаете, вам пригодятся бонусные мили.

Подводя итог, отметим, что кредитная карта - это удобный платежный инструмент, который позволяет «занять» и сэкономить.