До + 1 градуса тепла и снег с дождем обещают синоптики в Ижевске 3 ноября

Наступающие холода не должны быть поводом для грусти Фото: Мария Бакланова

Днем 3 ноября в Ижевске будет пасмурная погода, столбик термометра поднимется до +1 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии. В течение дня ожидается снег с дождем. Ветер северо-восточный, 2 м/с.

Вечером температура воздуха опуститься до 0 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 743 мм рт. ст. Влажность воздуха составит 91%. Магнитное поле спокойное.

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