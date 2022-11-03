До + 1 градуса тепла и снег с дождем обещают синоптики в Ижевске 3 ноября

Наступающие холода не должны быть поводом для грусти
Фото: Мария Бакланова
Днем 3 ноября в Ижевске будет пасмурная погода, столбик термометра поднимется до +1 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии. В течение дня ожидается снег с дождем. Ветер северо-восточный, 2 м/с.
Вечером температура воздуха опуститься до 0 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 743 мм рт. ст. Влажность воздуха составит 91%. Магнитное поле спокойное.
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