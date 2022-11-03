Организация реализовала в Удмуртии 1350 кг морепродуктов неизвестного происхождения

После проврок материлы переданы правоохранительным органам Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

В октябре в ходе мониторинга электронной информационной системы «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю был выявлен факт реализации морепродуктов неизвестного происхождения компанией одной из компаний занимающейся торговлей оптовых партий продуктов в Балезинском районе.

Известно, что с 5 по 12 октября 2022 года компания оформила 5 электронных ветеринарных сопроводительных документов на мороженного краба весом 1350 кг с производителем из Магаданской области. Производитель указал в ветеринарных документах несуществующие номера.

Указанная продукция была реализована на адреса предприятий, занимающихся оптовой торговлей.

Данный факт свидетельствует о нарушении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных документов. Специалисты управления выехали по адресу компании. Ее учетная запись в информационной системе аннулирована.

Для пресечения оборота продукции неизвестного происхождения, информация о ней направлена в правоохранительные органы.

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