Двое жителей Ижевска предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр

Молодых людей обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

Двух 22 летних жителей столицы Удмуртии обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Следствием установлено, что молодые люди смогли организовать нелегальное заведение в помещении на улице Ворошилова. Там они предоставляли посетителям доступ к азартным играм с использованием специального оборудования и сети Интернет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 23 августа 2022 года деятельность данного заведения была прекращена. Из заведения в ходе обысов были изъяты компьютеры, камеры видеонаблюдения, деньги. Также допрошены сотрудники заведения и его посетители.

Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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