В Удмуртии за сутки выявили 125 новых случаев COVID-19

Выписали 304 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 17 детей до 14 лет и 34 человека старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 18 жителей региона.

304 человека выздоровели. Их выписали.

102 пациента в ковид-стационарах находятся в состоянии средней тяжести, 13 - в тяжелом, из них 3 на ИВЛ.

Вакцинировались 706 106 жителей региона, 565 284 из них получили второй компонент. 258 224 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 223 190 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 216 846 человек выздоровели. 4 132 летальных случаев, из них 3 932 - с подтвержденным диагнозом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двух жительниц Удмуртии отправили в колонию за кражу строительных инструментов

Продвижения в возведении стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске

На срочную службу в Удмуртии призовут около 1300 человек