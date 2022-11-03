«Ростелеком» подарил школьникам и учителям Удмуртии книги по кибербезопасности

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» представил книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» (12+) учащимся и педагогам школы № 24 Сарапула Удмуртской Республики. Презентация прошла на открытии муниципального центра кибербезопасности, созданного на базе учебного учреждения.

Сотрудники «Ростелекома» провели урок цифровой гигиены для пятиклассников. Ребята узнали, какие угрозы могут подстерегать в интернете, как противостоять мошенникам в социальных сетях и защищать персональные данные. Подробнее об опасностях виртуального мира рассказывает ИТ-журналист Станислав Макаров в книге «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», написанной при участии экспертов компании «РТК-Солар».

Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Издание рассчитано на широкий круг читателей. Пособие легко использовать для проведения тематических уроков и для внеклассного изучения. Взрослые могут научить подростков соблюдать правила безопасности в виртуальном мире. Но для этого им самим надо в нем ориентироваться. В книге “Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир” собрано все самое важное, что необходимо знать о кибербезопасности».

Представители провайдера подарили несколько книг муниципальному центру кибербезопасности Сарапула. По два экземпляра издания поступят в городские библиотеки Можги, Глазова и Воткинска.

Фото: Ростелеком

Жанна Колчерина, старший преподаватель кафедры информационной безопасности Удмуртского государственного университета, руководитель проекта «Муниципальный центр кибербезопасности»:

«Количество киберпреступлений в Удмуртии растет — только за последний год их стало втрое больше. Дети активно пользуются смартфонами, к их гаджетам привязаны персональные данные, электронные документы, банковские и школьные карты. В центре кибербезопасности мы сможем научить ребят и их родителей правилам безопасности в интернете. Книга “Ростелекома” нам пригодится для подготовки образовательных курсов и онлайн-вебинаров».

Муниципальный центр кибербезопасности открыт при содействии Удмуртского государственного университета и министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

Фото: Ростелеком

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