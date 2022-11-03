Главного инженера осудят в Ижевске за мошенничество при строительстве вертолетной площадки РКБ-1

Фото: Дмитрий Селезнев

Главный инженер одной из строительных организаций в Ижевске предстанет перед судом за мошенничество при строительстве вертолетной площадки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В 2020 году строительная компания заключила контракт с минздравом республики на строительство вертолетной площадки на территории республиканской клинической больницы в Ижевске на сумму свыше 5 млн рублей.

С 12 октября по 29 декабря 2020 года обвиняемый занимался стройкой. За это время он похитил выделенные деньги за счет использования несоответствующих контракту материалов и уменьшения объема работ. За экономию на материалах мужчина рассчитывал получить денежное вознаграждение. В целом инженер украл около 380 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» направлено в суд с обвинительным заключением.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Первомайском и Ленинском районах Ижевска временно ограничат движение транспорта

Двух жительниц Удмуртии отправили в колонию за кражу строительных инструментов

Продвижения в возведении стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске