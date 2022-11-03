Более 43 тысяч человек в Удмуртии пользуются экосистемами

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На территории Волго-Вятского банка Сбербанка* более 463 тысяч человек подключены к СберПрайм, при этом более 235 тысяч выбирают СберПрайм+ что связано с расширенным ассортиментом входящих в неё сервисов, а также возможностью получить большую экономию. Помимо доступа к онлайн-кинотеатру Окко, стриминговому сервису СберЗвук, выгодным предложениям от Самоката, СберМегаМаркета, СБЕР ЕАПТЕКИ и других сервисов владельцы годовой подписки могут открыть СберВклад с повышенной доходностью или оформить кредит на любые цели по сниженной ставке.

Одним из преимуществ подписки пользователи отмечают удобство использования: не нужно иметь отдельные логин и пароль в каждом сервисе, предложения активируются при авторизации через Сбер ID.

11-12 ноября пройдёт традиционный Зеленый день от Сбера – время, когда предложения компании можно приобрести по специальным условиям. Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«СберПрайм – это возможность экономно распоряжаться своим временем и средствами, используя лишь одну подписку. Страхование, медицина, музыка, кино, доставка продуктов, специальные предложения по обслуживанию карты и многое другое по подписке СберПрайм.