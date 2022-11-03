«Ижсталь» примет участие в крупнейшей металлургической выставке

Фото: Эдуард Карипов

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») станет участником 28-ой Международной выставки «Металл-Экспо’2022», которая пройдет с 8 по 11 ноября в Москве.

Завод представит на едином выставочном стенде Группы «Мечел» образцы продукции. От «Ижстали» на стенде компании будут работать специалисты технической и сбытовой служб. В работе выставки также примут участие представители других металлургических компаний «Мечела»: Челябинского металлургического комбината, завода «Уральская кузница», Белорецкого металлургического комбината, Вяртсильского метизного завода и сбытового подразделения Группы – компании «Мечел-Сервис».

Более 400 различных компаний станут участниками 28-ой крупнейшей в России металлургической выставки, а посетят ее свыше 30 тыс. человек. В работе «Металл-Экспо» традиционно принимают участие ведущие металлургические трубные, метизные предприятия, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры, а также потребители металлопродукции, представляющие различные отрасли промышленности. На ней будет представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного металлургического оборудования и технологий.

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