В Удмуртии простились с погибшим в ходе спецоперации в Украине сержантом

Помощь семье оказывается в полном объеме
Фото: Архив КП
2 ноября в Удмуртии похоронили сержанта Александра Зосимова, который погиб в ходе спецоперации в Украине.
За мужество и героизм, которые он проявил при выполнении служебных обязанностей в ходе выполнения СВО, мужчину посмертно представили к государственной награде.
Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал организовать помощь.
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