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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:25

В Удмуртии простились с погибшим в ходе спецоперации в Украине сержантом

Мужчина посмертно представлен к госнаграде
Виола Романова
Помощь семье оказывается в полном объеме

Помощь семье оказывается в полном объеме

Фото: Архив КП

2 ноября в Удмуртии похоронили сержанта Александра Зосимова, который погиб в ходе спецоперации в Украине.

За мужество и героизм, которые он проявил при выполнении служебных обязанностей в ходе выполнения СВО, мужчину посмертно представили к государственной награде.

Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким, а также пообещал организовать помощь.

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