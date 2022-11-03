5 критериев, на которые стоит обратить внимание при оформлении зарплатной карты

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Дни перечисления аванса и зарплаты особенно приятны каждому рабочему человеку. Два раза в месяц работодатель платит нам зарплату. Деньги зачисляются на дебетовую карту, которую из-за ее особого назначения, называют зарплатной. В зависимости от условий, которые предлагает конкретный банк своим зарплатным клиентам, эта карта может приносить множество дополнительных привилегий, а может быть просто «пластиком», на котором лежат деньги. Поэтому зарплатный банк нужно выбирать очень внимательно. Рассказываем, на что нужно обращать внимание при выборе. Задумайтесь, какими из перечисленных достоинств «богата» ваша зарплатная карта?

1. Надёжность. Какой срок банковская организация находится на рынке? Настолько она известна?

2. Качество обслуживания. Как в банке относятся к своим клиентам? Готовы ли решать его проблемы 24/7?

3. Наличие дополнительных возможностей у зарплатной карты – сюда можно отнести кешбэк и начисление банковских бонусов.

4. Количество банкоматов и отделений, расположенных в вашем регионе. Сможете ли вы быстро снять наличные без комиссии, если они вам срочно понадобятся? Есть ли поблизости от вас офис этого банка, где бы вы могли получить нужные консультации и услуги?

5. Специальные предложения для держателей зарплатных карт. Например, кредит или ипотека под меньший процент.