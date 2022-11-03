Советы эксперта о том, как жителям Удмуртии выгодно взять потребительский кредит

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Жители Удмуртии берут кредиты с самыми разными целями: кто-то желает быстрее исполнить мечту о путешествии, другому хочется обновить машину, а третьему важно сделать ремонт в квартире, чтобы ускорить переезд. Мы попросили эксперта в мире финансов Юлию Базилюк,и.о. Управляющего Удмуртским отделением Сбербанка, рассказать о том, как брать кредитные займы с максимальной выгодой.

Пять советов от специалиста по финансам:

1. Перед тем, как взять займ, необходимо всё обдумать — начиная от необходимости конкретной суммы кредита до точного срока и размера ежемесячного платежа. Лучше проконсультироваться с квалифицированными специалистами в офисах банка: они грамотно сориентируют по всем параметрам, а также расскажут о программах финансовой защиты кредита.

2. Взвешивайте все аспекты, включая не самые очевидные. Например, возможный рост цен на ваше приобретение, потенциальный рост или сокращение вашего дохода, ваши текущие и будущие возможности.

3. Позаботьтесь о комфортном размере ежемесячной выплаты, сбалансируйте ставку и срок кредита.

4. Пользуйтесь онлайн-калькуляторами и сравнивайте разные предложения, обращая внимания не только на ставку, но и на все условия ссуды: комиссии, и прочие дополнительные услуги.

5. Главный пункт, на который вы должны обратить внимание на последнем шаге оформления - полная стоимость кредита. Также учтите условия досрочного погашения, график платежей, пени и штрафы — их размер может существенно различаться в разных банках. Только в случае, если вас все устраивает – подписывайте кредитный договор.

Также эксперт подчеркивает, что нужно обратить внимание на то, реальную ли ставку вам показывает банк при онлайн-расчете. Есть банки, которые рассчитывают для клиента стоимость кредита по минимальной ставке, до последнего скрывая «сюрприз»: только при оформлении вы узнаёте, что ставка действует при условии покупки дорогостоящего страхового полиса. В итоге выгода от низкой ставки сводится на нет: иногда её стоимость доходит до 20% от суммы займа.