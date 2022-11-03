Скорость мобильного интернета в Удмуртии увеличилась на 15 %

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития в Удмуртии за 9 месяцев 2022 года. Специалисты компании установили новые базовые станции LTE в Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле, Завьялове, а также в его окрестностях. Еще 18% инфраструктуры в республике было модернизировано. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием скорость мобильного интернета в населенных пунктах выросла в среднем по региону на 15%. Улучшение качества услуг коснулось более одного миллиона жителей республики.

Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов и динамике скорости мобильного интернета на одного абонента. С начала года технические специалисты увеличили емкость базовых станций сети Tele2 в Ижевске и пригороде, установили дополнительное оборудование диапазона LTE 800, который обеспечивает высокое качество голосовой связи и стабильную работу интернета внутри зданий и сложных архитектурных сооружений. Одной из приоритетных задач стал запуск LTE 2600, что позволяет значительно нарастить скорость мобильного интернета и сохранить ее в периоды пиковых нагрузок.

В результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на в 15%. При этом трафик в сети Tele2 в республике в сентябре превышает прошлогодние показатели на 5%.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Основной нашей задачей в настоящее время является поддержка стабильной работы действующих сетей, а также предоставление бесперебойных и качественных услуг связи населению. В этом году мы следуем за потребностями наших абонентов и уделяем особое внимание своевременной модернизации инфраструктуры. Tele2 в первую очередь наращивает емкость сети там, где трафик растет наиболее интенсивно – это новые жилые комплексы, спальные районы, а также населенные пункты вблизи районных центров и крупных городов».