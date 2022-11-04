Мокрый снег и гололедица ожидаются в Ижевске 4 ноября

Осень в Ижевске
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро! Сегодня, 4 ноября днем температура воздуха составит всего 0…+2 °С. Это, кстати, около климатических норм.
Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают облачную погоду, пройдет мокрый снег. Местами на дорогах ожидается гололедица.
Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
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