Мокрый снег и гололедица ожидаются в Ижевске 4 ноября

Осень в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Доброе утро! Сегодня, 4 ноября днем температура воздуха составит всего 0…+2 °С. Это, кстати, около климатических норм.

Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают облачную погоду, пройдет мокрый снег. Местами на дорогах ожидается гололедица.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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