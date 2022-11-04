На утро 4 ноября 155 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

Коронавирус в Ижевске Фото: Архив КП

На утро 4 ноября, в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились 155 человек В числе заболевших 5 детей до 14 лет, 58 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 16 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

256 человек выздоровели, их выписали.

Летальных случаев нет. Итого по республике от коронавируса погибли 4 132 человека, из них 3 932 – с подтвержденным диагнозом.

Состояние 105 пациентов ковид-стационаров оценивается, как средней тяжести, 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 4 из них на ИВЛ.

Всего на 4 ноября в Удмуртии зарегистрировано 223 345 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 217 102 человека выздоровели.

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