Гороскоп на 5 ноября: у Козерогов новые романтические знакомства, а у Тельцов – любовные перемены

Астропрогноз для ижевчан Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на 5 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

У Овнов будет отличный день – неспешный, направленный на себя. СПА, салон красоты, массаж – вот то, что действительно необходимо. Тем, кто ищет работу, могут сделать хорошее предложение.

Телец

Тельцам стоит внимательно смотреть на свое окружение. Может быть, утечка информации идет именно от ваших ближайших знакомых? На любовном фронте скоро будут перемены, возможно, перспективные.

Близнецы

Не исключены ссоры и недопонимания с окружающими в этот день. Стоит проявить всю свою выдержку и терпение, решая несколько дел одновременно. Отношения с противоположным полом будут напряженными.

Рак

Похоже, время спонтанных решений осталось в прошлом и рациональность снова с вами. Займитесь рутинными делами, составьте планы на будущее. Сейчас не время для финансовых экспериментов.

Лев

Будьте осторожны с новыми знакомыми, не стоит доверять им и рассказывать всю информацию о себе. Сместите фокус с работы на личную жизнь. Осторожнее с финансами. И обратите внимание на свое здоровье.

Дева

У Дев период расширения сознания – новые проекты, новые знакомства, новые области применения знаний. Есть все шансы на успешное развитие отношений с тем, с кем вы недавно познакомились. Настало время для решительных действий.

Весы

Удачный день в финансовом плане. Можно спокойно заключать сделки и подписывать договоры. Старые проблемы напомнят о себе, но не стоит откладывать их решения в долгий ящик.

Скорпион

Сейчас не самое спокойное время для представителей этого знака зодиака. Не стоит рассчитывать только на свои силы, прислушивайтесь к советам тех, кому вы действительно доверяете. Скорпионам стоит контролировать свои расходы, иначе есть риск потерять все.

Стрелец

Переменчивый день в плане настроения: не стоит зацикливаться на неприятных моментах. Будьте внимательны к деталям, чтобы не пропустить важное. Решение всех финансовых вопросов лучше отложить на следующую неделю.

Козерог

Сейчас самое время оглянуться назад и понять, какие ваши решения привели к сегодняшнему положению дел. Не стоит опускать руки, просто делайте свою работу так хорошо, как только возможно. Одиноких Козерогов ждут приятные знакомства.

Водолей

Результат бывает как положительным, так и отрицательным. Но только время покажет, стоило оно того или нет. Сейчас самое время расслабиться и обратить внимание на другие стороны вашей жизни.

Рыбы

Ваша злопамятность растет с каждым новым днем. Стоит ли помнить то, о чем лучше забыть? Чаще проводите время с любимыми людьми – именно они ваша опора в это нелегкое и суетное время.

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