До +2 °С и снег обещают в Ижевске 5 ноября

5 ноября в Ижевске ожидается снег. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки в виде слабого и мокрого снега. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха 0…+2 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Ночью также будет облачно. Температура воздуха составит -2…-4 °С.

Хорошего вам дня!

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