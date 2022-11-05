В Удмуртии за последние сутки с коронавирусом было госпитализировано 16 человек

204 человека выздоровели, их выписали. Фото: архив

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 16 жителей Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 3 171 тест на коронавирус, выявлено 137 новых случаев. В числе заболевших 11 детей до 14 лет, 42 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

204 человека выздоровели, их выписали.

Два человека скончались. Женщине было 84 года, а мужчине 72 года

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 223 482 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 217 306 человек выздоровели. 4 134 человека скончались.

На утро 5 ноября 2 321 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 85 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 11 человек — в тяжелом состоянии, из них 3 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 706 106 жителей региона. Из них 565 284 прошли через оба этапа вакцинации. 258 224 жителя республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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