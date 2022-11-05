Специалист рассказал, как правильно пользоваться телефоном на холоде

Очень важно после попадания из холода в тепло не допустить появления конденсата. Фото: архив

В беседе с RT заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков дал рекомендательные советы по использованию смартфонов в холодное время года, а также рассказал о влиянии мороза на них.

По словам эксперта, больше всего на холоде страдает аккумулятор, особенно, если вы долго пользуетесь телефоном на улице. Его емкость снижается, а зарядка садится все быстрее. Однако после отогревания техники, ёмкость аккумулятора восстанавливается. Также, очень низкие температуры могут негативно повлиять на работу дисплея.

Руслан Пермяков отметил, что очень важно после попадания из холода в тепло не допустить появления конденсата. Он плохо влияет на любую электронику.

Эксперт посоветовал держать телефон под одеждой и доставать его максимум на 30 минут, чтобы гаджет не переохладился.

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