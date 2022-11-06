Всего в Удмуртии будет восстановлено более 60 км дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в шести районах Удмуртии завершился ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона на официальной странице «ВКонтакте», дорожные работы выполнены в Воткинском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Можгинском и Игринском районах республики.

Так, в Можгинском районе починили три дроги, по которым автобусы возят школьников, общей протяжностью 2,16 км. Более 5 км дорожного полотна завершают обновлять в Вавожском районе, готовность объектов составляет более 80 %.

В общей сложности на этот сезон в Удмуртии был запанирован ремонт 80 дорожных объектов, общей протяженностью более 60,3 км.

Степень ремонта везде разная. Там, где необходимо, дорогу обновляют вплоть до основания, а где-то лишь меняют асфальт. При формировании дорожного полотна применятся новые ГОСТы, асфальтобетон укладывается в два слоя. Также производится укрепление обочин и решаются вопросы водоотведения.

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