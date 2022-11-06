Еще один пострадавший от стрельбы в школе № 88 ребенок вернулся в Ижевск из федеральной клиники

Школьник пока останется под наблюдением врачей Фото: Мария Бакланова

Еще один ученик ижевской школы № 88, получивший ранений в результате стрельбы 26 сентября, вернулся на этой неделе из московской клиники домой. Об этом 6 ноября сообщила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на официальной странице «ВКонтакте».

Вице-премьер также сообщила, что в Ижевске ребенок продолжит оставаться под наблюдением врачей.

В настоящее время один взрослый и четверо детей продолжают лечение в федеральных клиниках, а пострадавшие, лечившиеся в Ижевске, выписаны.

Напомним, 4 ноября в столице Удмуртии вспоминали погибших – с момента трагедии, когда вооруженный мужчина ворвался в школу и открыл стрельбу, прошло 40 дней.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В шести районах Удмуртии завершился ремонт дорог

План по вакцинации против гриппа в Удмуртии выполнили более чем наполовину

Пост замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии занял Максим Шумихин

Действия полицейского из Удмуртии могли привести к разглашению гостайны