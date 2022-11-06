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НовостиОбщество6 ноября 2022 13:21

Еще один пострадавший от стрельбы в школе № 88 ребенок вернулся в Ижевск из федеральной клиники

Один взрослый и четверо детей продолжают лечение
Екатерина АРДАШЕВА
Школьник пока останется под наблюдением врачей

Школьник пока останется под наблюдением врачей

Фото: Мария Бакланова

Еще один ученик ижевской школы № 88, получивший ранений в результате стрельбы 26 сентября, вернулся на этой неделе из московской клиники домой. Об этом 6 ноября сообщила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на официальной странице «ВКонтакте».

Вице-премьер также сообщила, что в Ижевске ребенок продолжит оставаться под наблюдением врачей.

В настоящее время один взрослый и четверо детей продолжают лечение в федеральных клиниках, а пострадавшие, лечившиеся в Ижевске, выписаны.

Напомним, 4 ноября в столице Удмуртии вспоминали погибших – с момента трагедии, когда вооруженный мужчина ворвался в школу и открыл стрельбу, прошло 40 дней.

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