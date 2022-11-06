Гороскоп на 7 ноября: Тельцам предстоит работа над ошибками, Весам – нежданная романтика, а Рыбам – расстановка приоритетов

Прогноз на понедельник для всех знаков зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 7 ноября прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Вам определенно пора закончить мечтать и начинать действовать. Сегодня вы сможете воплотить в жизнь любые планы и в буквальном смысле свернете горы. Помните: самое сложное – это начать, а дальше будет легче.

Телец

Ищите корень свалившихся на вас проблем внутри себя. Возможно, вы слишком часто отталкивали людей или смеялись над тем, над чем не стоило бы смеяться. Окружающие часто бывают крайне злопамятны. Подумайте, где ошиблись и тогда поймете, что исправить.

Близнецы

Вы окажетесь в центре внимания, так что поневоле придется держать марку. Вы с трудом дождетесь вечера, когда можно будет наконец расслабиться. Но все старания сегодняшнего дня не пройдут даром, вас определенно заприметят нужные люди.

Рак

Кто-то окружит вас теплотой, вниманием и заботой – вам даже станет неудобно, что вы причиняете столько хлопот. Просто поймите, что такая доброта неслучайна: вероятно, вы когда-то тоже сильно помогли этому человеку либо поддержали его, и он пытается отплатить вам тем же. Позвольте ему это сделать.

Лев

Вам надоест сидеть у телевизора и захочется приключений. Что ж, возможно, и правда следует попробовать что-то новое. Главное, если вы замыслите уж совсем экстрим, то подготовьтесь соответствующе.

Дева

«Все как мы любим» – девиз этого дня. Проще говоря, все пойдет не по плану. Вам придется на ходу подстраиваться под ситуацию и продумывать пути решения. Но это не так плохо: вам нужна небольшая встряска.

Весы

Мечтали о романтике? Получите, распишитесь. Да, понедельник, да, много дел и нет сил, да, мечтали неделю назад, а не сегодня. Но долой отговорки, если счастье само плывет к вам в руки! Второго такого шанса может и не быть.

Скорпион

Для вас начинается период приятных сюрпризов. Возможно, вы получите неожиданную прибавку к зарплате или знаки внимания от того, от кого уже отчаялись их дождаться. От вас потребуется самая малость – быть благодарными за это.

Стрелец

Спокойствие, только спокойствие. Не накручивайте себя и не драматизируйте. Большинство проблем можно решить, если не суетиться. А еще вам всегда придут на помощь близкие люди и коллеги.

Козерог

Сегодня вам предстоит систематизировать, раскладывать по полочкам, упорядочивать. Это, кстати, может быть очень даже увлекательно. В процессе вы можете найти нечто удивительное, о чем раньше не подозревали. А если и нет, то порядок – он сам по себе хорош.

Водолей

Да, все прекрасно знают, что вы правы везде и во всем, но сегодня звезды очень вас просят не умничать и по возможности избегать споров и конфликтов. В первую очередь, этим вы сбережете собственные нервы.

Рыбы

Сегодня очень важно правильно расставлять приоритеты. Определитесь, важнее вам личные интересы или интересы окружающих. Удовлетворить те и другие одновременно получится вряд ли. Подсказка: ставить на первое место свои интересы не всегда бывает плохо.

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