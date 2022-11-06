Врач рассказал о вреде профессионального выгорания для здоровья

Выгорание становится результатом регулярного стресса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессиональное выгорание – это не просто психологическая проблема. Оно может привести к нарушению здоровья. Как рассказала RT (18+) врач общей практики и эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина, выгорание – это не что иное как результат постоянного стресса на работе, с которым человек не может справиться. Этот синдром даже внесен в мировой стандарт медицинской диагностики.

«Многие до сих пор недооценивают опасность выгорания на работе или даже относятся к этой проблеме скептически. Однако врачи на международном уровне признали выгорание синдромом, который угрожает здоровью – не только психическому, но и физическому», – говорит эксперт.

Человек, испытывающий выгорание, демонстрирует нервное истощение и негативизм, он желает отстраниться от работы и одновременно чувствует себя неэффективным.

Сейчас проблема распространена среди самых разных профессий, хотя когда-то считалось, что от выгорания страдают только медики, учителя и соцработники.

«На первых стадиях синдрома человек не замечает проблему, отдавая себя работе в ущерб другим сферам жизни. Со временем организм начинает страдать от повышенного напряжения и подаёт сигналы в виде постоянной усталости, бессонницы, снижения аппетита, частых головных болей. Если вовремя не принять меры, выгорание приведёт к серьёзным патологиям и заболеваниям», – объясняет Елена Горина.

Снижение иммунитета, частые ОРВИ и обострение хронических заболеваний, а также заболевания и нарушения работы пищеварительной системы – это основные последствия стресса на работе.

«Известно, что при профессиональном выгорании становится сильнее зависимость от сигарет и алкоголя, что негативно влияет на внутренние органы — головной мозг, сердце, сосуды, печень, легкие», – добавляет эксперт.

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