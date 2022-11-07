Гололедицу и -2 градуса обещают в Ижевске 13 октября

В Ижевске осень! Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 7 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков.

Днем температура воздуха составит всего 0… -2 °С. Ожидается гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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