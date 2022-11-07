Парковку запретили у Свято-Михайловского собора в Ижевске

В Ижевске запретят парковаться на участке улицы В. Сивкова Фото: Архив КП

В Ижевске запретят парковаться на участке улицы В. Сивкова, напротив Свято-Михайловского собора. Там будут установлены знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор». Постановление опубликовано на сайте администрации столицы Удмуртии.

Запрет будет действовать на период строительства нового жилого комплекса.

Дорожный знак «Время действия» на участке улицы Свободы напротив больницы (дом № 266) будет заменен на знак «Работает эвакуатор». Все работы проведут за счет застройщика в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Фото: администрация Ижевска

И еще одно изменение. Теперь запрещено парковаться на углу улиц Красногеройская и В. Сивкова, напротив здания №14 по ул. Красногеройская. Это недалеко от ресторана «Каре». Здесь тоже повесят знаки.

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