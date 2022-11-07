29-летнего мужчину с татуировками ищут в Ижевске

Пропавший мужчина. Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске пропал Артем Михайлович Чепкасов, 1993 г ода рождения. Он вышел из дома по ул. Нижняя 3 ноября в 12:00 и ушел в неизвестном направлении. С этого времени он не выходил на связь, сообщает ПСО «Регион 18».

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, короткие темно-русые волосы, глаза голубые, щетина. На руках татуировки.

Был одет: черная куртка с капюшоном. При себе имел спортивную сумку с ремнем через плечо.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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