В Удмуртии за сутки выявили 130 новых случаев COVID-19

Летальных случаев нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 8 детей до 14 лет и 48 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 15 жителей региона.

161 человек выздоровел. Их выписали.

81 пациента в ковид-стационарах находятся в состоянии средней тяжести, 12 - в тяжелом, из них 3 на ИВЛ.

Вакцинировались 706 106 жителей региона, 565 284 из них получили второй компонент. 258 224 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 223 738 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 217 667 человек выздоровели. 4 134 летальных случаев, из них 3 934 - с подтвержденным диагнозом.

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