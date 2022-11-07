Хоккеисты Ижевска «Ижсталь» одержали победу над московским ХК «Звезда»

Фото: пресс-служба хоккейной команды «Ижсталь»

Вторую игру в домашней серии матчей «Ижсталь» провели с московским ХК «Звезда». Как сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба, «сталевары» одержали победу.

Первый период закончился со счетом 1:1. Счет открыли москвичи – шайбу забил Лев Комиссаров. Но через несколько минут ижсталевец Александр Беляев «восстановил статус кво».

Во втором периоде москвичи вырвались вперед со счетом 2:3. Голы забили Гренц и Силаев. «Сталевары» также забили одну шайбу – на этот раз отличился Шарифьянов. В 3 периоде ижевчане взяли себя в руки и сравняли счет. На последней минуте игры Кочуров забил шайбу и вывел игру в овертайм.

Дополнительные пять минут игры не выявили победителя, поэтому результат игры решили послематчевые броски. Победу «сталеварам» принесли Шестаков, Шарифьянов и Беляев.

«Ижсталь» выиграли хоккейный клуб «Звезда» со счетом 4:3.

Напоминаем, что в эти выходные ижевские хоккеисты сразились с ХК АКМ из Тульской области. В этом матче «сталевары» также одержали победу.

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