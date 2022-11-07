В ноябре жители Ижевска получат платежки с начислениями за отопление по фактическому потреблению

Чем горячее ваши батареи – тем выше оплата за отопление Фото: Диля Ахмадишина

В этом месяце жители Ижевска получат платежки за октябрь, в которых оплата за отопление будет рассчитана по фактическому потреблению тепла. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в прошлом месяце жителям Ижевска пришли платежки без начисления за отопление, что вызвало много вопросов у горожан. Дело в том, что в этом году в столице Удмуртии ввели новую систему оплаты за отопление. Теперь, за тепло нужно будет платить только в отопительный сезон, т.е. осенью и зимой. Это приведет к увеличению платежей в холодные месяцы года, но зато с мая по сентябрь платить не нужно будет вообще.

Ранее плата за отопление распределялась равномерно на весь год. Теперь же система стала прозрачной и понятной для горожан.

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