В Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали, как изменился спрос на кредитные карты компании за 2022 год

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За 9 месяцев 2022 года на территории Волго-Вятского банка Сбербанка* было выдано на 100 тысяч кредитных карт Сбера больше, чем за весь 2021 год. Наибольшее количество выданных карт приходится на Пермский край, Нижегородскую область и Республику Татарстан – 21%, 20% и 18% от общего числа соответственно.

Рост по количеству выданных новых кредитных карт более, чем в 2 раза относительно аналогичного периода в предыдущем году показали 7 из 9 субъектов ВВБ: Пермский край, Республика Мордовия, Кировская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия.

Юрий Бычковский, Заместитель председателя, руководитель блока «Розничный бизнес и сети продаж»:

«Кредитная карта Сбербанка включает в себя длительный беспроцентный период пользования, встроенные программы лояльности и rewards-программы, удобна в оформлении и обслуживании. Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией Frank RG, на 30 сентября 2022 года кредитная СберКарта признана самой выгодной в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.