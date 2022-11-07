Жители Удмуртии сэкономили на покупках более 10 миллионов рублей

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги активности клиентов в программе лояльности «Больше» за 9 месяцев. Абоненты Tele2 в Удмуртии сэкономили 10,1 млн рублей на доставке еды, покупках, онлайн-обучении и получили более 8 тысяч ювелирных украшений в подарок.

Абоненты Tele2 в Удмуртии продолжают активно пользоваться программой лояльности «Больше». С января по сентябрь клиенты получили более 120 предложений от федеральных и региональных партнеров, активировали около 70 тысяч промокодов и обменяли их на скидки, подарки или кэшбеки. Самыми востребованными остаются спецпредложения от известных ювелирных брендов, которые за полугодие подарили клиентам оператора более 9 000 серебряных кулонов.

На втором месте среди популярных у жителей Удмуртии предложений остаются еда и продукты. Абоненты Tele2 получили в подарок более 2000 готовых блюд, в том числе картофель фри, пицца и десерты, а также выпили более 700 бесплатных чашек кофе. Кроме того, востребованными оказались билеты в галереи и на экскурсии, онлайн-уроки английского языка и кешбэки в интернет-магазинах.

Программа лояльности постоянно обновляется и позволяет всем клиентам Tele2 получать привилегии от крупных федеральных сетей, маркетплейсов и порталов. Сейчас она включает более 100 акций, скидок и кешбэков на товары и услуги.

До конца ноября в сети «КИНГ АВТО» при покупке от 200 рублей абоненты Tele2 получают кофе в подарок. Промокод программы лояльности необходимо показать кассиру перед оплатой, а активировать его можно раз в сутки. Ознакомиться со всеми предложениями программы лояльности «Больше» можно на сайте и в приложении «Мой Tele2».

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