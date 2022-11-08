До + 1 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 8 ноября

Прогноз погоды на 8 ноября
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают пасмурную погоду и снег с дождем. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Температура воздуха -1…+1 °С. Ветер в основном юго-западный 3,4 - 4,3 м/с.
Ночью ожидается снег. Температура воздуха составит +1 °С.
Хорошего вам дня!
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