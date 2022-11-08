В Удмуртии за сутки выявили 135 новых случаев COVID-19

229 человек выздоровели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 135 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 7 детей до 14 лет и 36 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 3 жителя региона.

229 человек выздоровели. Их выписали.

84 пациента в ковид-стационарах находятся в состоянии средней тяжести, 12 - в тяжелом, из них 4 на ИВЛ.

Вакцинировались 706 299 жителей региона, 565 500 из них получили второй компонент. 259 705 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 223 873 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 217 896 человек выздоровели. 4 134 летальных случаев, из них 3 934 - с подтвержденным диагнозом.

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