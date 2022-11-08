Студенты из Ижевска научились готовить национальные блюда на 3D-принтере

Авторами идеи стали студенты 4 курса Фото: Архив КП

Студенты 4 курса инженерного факультета УдГАУ придумали новый способ использования 3D-принтера. Как сообщает пресс-служба университета на своей странице в «ВКонтакте», теперь с помощью техники можно готовить.

«Изначально это был обычный 3D-принтер, печатающий пластиком, в котором мы изменили экструдер. Теперь у нас экструдер для печати теста», – рассказал один из изобретателей Михаил Волков.

Студенты написали программу новую программу для 3D-принтера, изменили систему подачи вещества и теперь с его помощью готовят различные блюда, в том числе национальные. Блины, табани и жукомильым – все это можно приготовить за считанные минуты. Повару остается лишь следить за готовкой и контролировать процесс.

На данный момент скорость готовки не превышает человеческую – один блин в минуту. Но изобретатели говорят, что сейчас для них приоритетом является отработка технологии. О производительности они задумаются потом.

В будущем изобретатели планируют внедрить цифровую кулинарию в жизнь обычных жителей Удмуртии и возможно даже составить конкуренцию ресторанам национальной кухни в республике.

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