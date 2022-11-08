В Ленинском районе Ижевска произошел порыв водопровода

Вода доходит не до всех пользователей
Фото: Ирина БУРЦЕВА
8 ноября около 7:40 в Ижевске на улице 14-я произошел порыв водопровода диаметром 700 мм. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На место аварии оперативно выехала аварийно-ремонтная бригада муниципального предприятия «Ижводоканал». Специалисты снизили давление в системе, поэтому в настоящее время вода доходит не до всех горожан.
На участке проводятся ремонтно-восстановительные работы.
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