В Ленинском районе Ижевска произошел порыв водопровода

Вода доходит не до всех пользователей Фото: Ирина БУРЦЕВА

8 ноября около 7:40 в Ижевске на улице 14-я произошел порыв водопровода диаметром 700 мм. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На место аварии оперативно выехала аварийно-ремонтная бригада муниципального предприятия «Ижводоканал». Специалисты снизили давление в системе, поэтому в настоящее время вода доходит не до всех горожан.

На участке проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пострадавший в ДТП на улице Халтурина в Ижевске пешеход скончался

Открытый кубок по пилонному спорту в Удмуртии прошел в Ижевске

Рядом с торговым центром «Мой порт» в Ижевске установили первую новогоднюю елку