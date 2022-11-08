Гороскоп на 9 ноября: Львы найдут поддержку в незнакомцах, а Раки в любви

Гороскоп для всех знаков Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

ОВЕН

Даже в самые темные времена не стоит терять надежду. Светлое будущее не за горами, если приложить усилие. Наберитесь терпения. Приключения начинаются.

ТЕЛЕЦ

Стоять на месте для вас не имеет смысла. Вы переполнены творческой энергией, которой нужен выход. Смело начинайте новое дело. У вас все получится.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит бояться того, что может произойти в обозримом будущем. Все финансовые трудности пройдут, а вселенная пошлет вам изобилие.

РАК

Доверьтесь велению сердца. Духовная свобода начнется, как только вы решитесь сделать первый шаг. Любовь подарит вам крылья. Доверьтесь ее знакам.

ЛЕВ

Перемены коснуться всех областей жизни. Вполне возможно, что они могут принести вам некоторые душевные переживания. Но не отчаивайтесь. Неизвестный поддержит вас в минуту отчаянья.

ДЕВА

Тайна близкого человека будет разгадана. Но сможете ли вы осмыслить ее вопрос. Стоит принять необъяснимость некоторых явлений, жить станет проще.

ВЕСЫ

Не распыляйте свое внимание. Жизнь стремиться набрать обороты, и чтобы влиться в нее, проявите терпение. Умеренность поможет вам найти грамотный баланс и не допустить ошибок.

СКОРПИОН

Не все так очевидно, как вам бы хотелось. Чтобы добиться поставленной цели, вам придется взглянуть на картину происходящего в целом. Так исправление ошибок не составит труда.

СТРЕЛЕЦ

Вы можете смело гордиться собой и своими достижениями. Близкие люди не оставят вас без внимания, а ответ на важное письмо придет. Окружающие оценят ваши идеи, если вы будете ценить их сами.

КОЗЕРОГ

Вам не удастся угнаться за всеми изменениями, что коснуться вашу жизнь. Расслабьтесь. Прекратив контролировать ситуацию, вам удастся влиться в поток перемен. Живите здесь и сейчас.

ВОДОЛЕЙ

Не нужно пытаться пробить стену головой, если вы получили отказ. Жизнь не собирается сбавлять обороты. В скором времени вам выпадет возможность проявить себя.

РЫБЫ

Гнев не станет для вас хорошим союзником в экстренной ситуации. Вам нужен отдых. Долгая прогулка на свежем воздухе поможет вам прийти в себя. Вы все преодолеете.

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