Для счастья жителям Ижевска нужно 155 тысяч рублей в месяц

За полгода показатель финансового счастья вырос на 8 % Фото: Мария Бакланова

SuperJob выяснил сколько денег для счастья нужно жителям разных городов России. По результатам опроса оказалось, что для хорошей жизни ижевчанам требуется примерно 155 тысяч рублей.

В апреле этого года для счастья жителям Ижевска требовалось около 160 тысяч рублей. Осенью этого года показатель счастья ижевчанина составил 155 тысяч рублей. В ноябре 2021 года – 158 тысяч рублей, в мае 2021 – 152 тысячи, в январе 2021 – 150 тысяч, в 2019 году – 135 тысяч, а в 2018 году – 125 тысяч рублей.

Ижевск вошел в список городов с самыми скромными запросами. Самые высокие запросы в России у москвичей, ростовчан и жителей Владивостока. В целом по стране для счастья людям нужно 205 тысяч рублей. За полгода этот показатель вырос на 8 %.

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